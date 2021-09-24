Москва, 24 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Компания «Автодор», как считает адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун, хочет зарабатывать на людях через штрафы. Об этом она сегодня, 24 сентября, заявила ИА REGNUM, комментируя судебное взыскание долгов с автомобилистов, не оплативших проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Fas.gov.ru Штраф

«Примечателен тот факт, что «Автодор» помимо взысканных штрафов хочет также получить плату за проезд, в то время как штраф, сам по себе, представляет наказание, назначаемое за совершение проступка. Так, теперь при оплате штрафа за неоплату проезда, госкомпания будет (хочет) получать не компенсацию за нарушение, а просто доход от того, что водитель не произвел оплату вовремя», — отметила юрист.

Она привела пример: за неуплату парковки в городе Москва нарушитель уплачивает 5 000 рублей, но оплату за парковку не производит, то есть такой штраф носит и санкционный, и компенсационный характер.

«В рассматриваемом вопросе, на мой взгляд, «Автодор» просто хочет зарабатывать на людях», — добавила Каплун.

Напомним, что ЦКАД пока единственная трасса в РФ, на которой внедрена free-flow. Эта система предполагает проезд без шлагбаумов. На оплату проезда у автовладельца есть 5 дней, далее выписывается постановление о штрафе от Ространснадзора в размере от 1,5 до 5 тыс. рублей в зависимости от транспортного средства нарушителя. Погасить долг можно в течение 20 дней. Как заявили изданию «КоммерсантЪ» в Ространснадзоре, на 21 сентября вынесено уже более 37,1 тыс. штрафов за неоплату проезда на общую сумму 70,7 млн рублей.