София, 24 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Группа неизвестных злоумышленников совершила кибератаку на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Болгарии. Об этом 24 сентября сообщило софийское издание «Телеграф» со ссылкой на представителей ЦИК Болгарии.

Christopher Schirner Хакер

По их словам, из-за вмешательства извне работа соответствующего сервера была заблокирована на несколько часов. Между тем, по официальной информации, никакой утечки данных зафиксировано не было.

«Мы склонны рассматривать этот инцидент, как неудавшуюся провокацию», — отмечено в заявлении структуры. В то же время глава болгарского ЦИК Камелия Нейкова подчеркнула, что не располагает деталями происшествия.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Болгарии пройдут 14 ноября нынешнего года. На пост главы государства и кресла в Народном собрании страны претендуют представители десяти крупных политических сил и общественных движений Болгарии.