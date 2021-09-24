Неизвестные хакеры атаковали сайт ЦИК Болгарии
София, 24 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Группа неизвестных злоумышленников совершила кибератаку на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Болгарии. Об этом 24 сентября сообщило софийское издание «Телеграф» со ссылкой на представителей ЦИК Болгарии.
По их словам, из-за вмешательства извне работа соответствующего сервера была заблокирована на несколько часов. Между тем, по официальной информации, никакой утечки данных зафиксировано не было.
«Мы склонны рассматривать этот инцидент, как неудавшуюся провокацию», — отмечено в заявлении структуры. В то же время глава болгарского ЦИК Камелия Нейкова подчеркнула, что не располагает деталями происшествия.
Напомним, президентские и парламентские выборы в Болгарии пройдут 14 ноября нынешнего года. На пост главы государства и кресла в Народном собрании страны претендуют представители десяти крупных политических сил и общественных движений Болгарии.