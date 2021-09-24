Симферополь, , 15:19 — REGNUM В хищении более 57 млн рублей подозревают бывшего заместителя председателя правительства Республики Крым Евгения Кабанова и экс-главу минстроя Крыма Михаила Храмова. 24 сентября вопрос об избрании им меры пресечения решается в Киевском районном суде Симферополя.

Евгений Кабанов Rk.gov.ru

В суде следователь сообщил, что Кабанов не признает свою вину, от сотрудничества со следствием отказывается, и попросил применить к нему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 ноября.

Защита Кабанова просит вынести решение о домашнем аресте — в суд адвокатами были представлены документы, которые должны подтвердить возвращение в бюджет 57 млн рублей, хищение которых вменяется чиновнику, сообщил «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Кабанов и Михаил Храмов были отправлены в отставку 23 и 22 сентября. 24 сентября стало известно о задержании бывших чиновников. Добавим, что Кабанов в правительстве Крыма курировал объекты Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

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