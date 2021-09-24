Киев, 24 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения на 61,4 млрд гривен, что соответствует примерно $2,3 млрд, выявлены на украинском госпредприятии «Укрзализныця» («Укржелдорога»). Об этом говорится в отчёте, опубликованном Государственной аудиторской службой Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM «Укрзализныця»

Аудиторская проверка охватила период с 1 января 2017-го по 30 июня 2020 года. Из-за большого количества нарушений предприятие потеряло финансовые ресурсы, а из-за неэффективного управления недополучило доходы или растратило лишнее.

«Мерами государственного контроля выявлено финансовых нарушений, внешних и внутренних факторов рисков на общую сумму 61,4 млрд гривен», — указано в отчёте.

В числе выявленных нарушений — связанные с выплатой зарплат работникам. При этом членам наблюдательного совета, включая иностранных экспертов, предприятие платило высокие зарплаты.

Около $2,3 млн пошло на обеспечение работы членов совета предприятия. Например, на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета было потрачено около $565 тыс. с корпоративных карт филиала «Укрзализныци». Около $36,3 млн дивидендов от чистой прибыли за 2018−2019 годы не поступили в государственный бюджет.

Госаудит направил материалы отчета в Национальное антикоррупционное бюро Украины и офис генерального прокурора.

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