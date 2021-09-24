Москва, 24 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) ведет разработку беспилотной системы, которая сможет обеспечить машине второй и третий уровни автономности. Об этом сообщает издание «Газета. Ru» со ссылкой на закупочную документацию к научно-исследовательской и опытно-конструкторской разработке.

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Специалисты НАМИ создадут российские системы «электронных помощников» для автомобилей, в числе которых будут адаптивный круиз-контроль, функция автоматического экстренного торможения и система автоматического объезда препятствий.

Тестировать данные помощники будут на модели Lada Vesta, которая идёт с 1,6-литровым мотором в паре с вариатором.

Отмечается, что первый этап, который должен завершиться в конце ноября 2021 года, будет включать в себя изучение функции безопасного автоматического торможения.

Следующий этап, который будет проходить до конца ноября следующего года, будет заключаться в тестировании виртуально-физической системы сенсорного и алгоритмического обеспечения функций активной безопасности. На этом же этапе будут исследоваться возможности адаптивного круиз-контроля.

На третьем этапе, который будет проходить с декабря 2022 года до конца ноября 2023 года, будет вестись проработка функции безопасного объезда препятствий и доводочные испытания всего набора «электронных помощников».

Ранее НАМИ запатентовал серийный вариант дизайна российского полноразмерного внедорожника Aurus Komendant.

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