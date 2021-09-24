Челябинск, 24 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Прокуратура Челябинской области требует вернуть главу отделения ПФР по региону Виктора Чернобровина в СИЗО. Решение суда об изменении меры пресечения уже обжаловано, сообщает пресс-служба ведомства.

George Hodan Суд

В надзорном органе заявляют, что обвиняемому грозит до 15 лет заключения. Также в прокуратуре опасаются, что он может скрыться, надавить на свидетелей либо другим способом воспрепятствовать производству по его делу.

Как сообщало ИА REGNUM, Тракторозаводский райсуд Челябинска 20 сентября отпустил Чернобровина под домашний арест до 20 ноября. Напомним, ему вменяют коррупционное преступление.