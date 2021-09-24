София, 24 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Во вторник, 28 сентября нынешнего года в крупных городах Болгарии, а также на пограничных КПП страны пройдёт масштабная акция протеста работников транспортной сферы. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в независимом профсоюзе перевозчиков Болгарии.

Антонова Дарья ИА REGNUM Акция протеста

Как ожидается, в указанный день свою работу на два часа прекратят водители междугородных автобусов, а грузовики заблокируют контрольно-пропускные пункты на выезде из страны. Кроме того, планируется ограничение работы такси и системы нерегулярных перевозок.

Организаторы протестных акций требуют введения государственного регулирования цен на топливо и электричество. В результате резкого подорожания энергоносителей абсолютное большинство предприятий транспортной инфраструктуры Болгарии оказались на грани банкротства.