Москва, 24 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Блогер Катя Клэп сообщила о результатах посещения врача-онколога. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 23 сентября.

Скриншот с YouTube Блогер Катя Клэп

«У меня два вида опухолей на теле, на данный момент они доброкачественные», — призналась Клэп. Блогер также сообщила, что у неё обнаружили мутированный ген, из-за которого у неё повышенная пигментация кожи.

Ранее Катя Клэп в одном из интервью рассказала о сложных отношениях с родным отцом. «У него всегда была семья на стороне… Он был готов там быть с чужим ребенком больше, чем со мной», — поделилась блогер, сдерживая слёзы.