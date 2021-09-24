Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону к отопительному периоду готовы все социальные объекты. Первыми тепло получат детские сады, школы, больницы и родильные дома, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

К запуску тепла готовится и жилой сектор. При этом в 53 многоквартирных домах до начала отопительного сезона капитально отремонтируют системы отопления, компания «Ростовские тепловые сети» модернизирует восемь участков теплотрасс.

Подключение жилья к теплу будет производиться по графику, который будет сформирован по заявкам жилищных организаций.