Москва, , 15:14 — REGNUM Итоги переговоров между Россией и Белоруссией, включая вопросы безопасности, обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности президент РФ Владимир Путин 24 сентября в ходе оперативного совещания.

Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ Kremlin.ru

«Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», — сказал он.

При этом встреча была проведена в режиме видеоконференции и в ней, помимо главы Российского государства, приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что образ жизни главы государства не изменился — самоизоляция из-за COVID-19 внесла некоторые ограничения, но никаких поводов полностью менять образ жизни у Путина нет.