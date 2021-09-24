Москва, 24 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Наблюдаемый в РФ рост потребительского кредитования связан с постепенным восстановлением экономики после пандемического 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин, комментируя новость о том, что выдача кредитов населению РФ выросла почти на 20%.

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«Рост потребительского кредитования, очевидно, связан с постепенным восстановлением экономики после пандемического 2020 года. Это общемировая тенденция. Часто её называют эффектом отложенного спроса — многие потребители в условиях запретов откладывали решение о покупке вещей длительного пользования на более поздний период. Теперь же, научившись жить в условиях пандемии, жители РФ стали чаще приобретать товары длительного пользования, — сказал Ковригин. — Кроме того, на рост потребительского кредитования повлияло восстановление рынков жилья, автотранспорта и тому подобного. Совокупный спрос и предложение на этих рынках стали выше».

В макроэкономическом масштабе, как полагает Ковригин, это не такой сильный рост, учитывая объективное падение выдачи кредитов в 2020 году.

«Качество кредитов при таком росте, как отмечает ЦБ, остаётся прежним, а для банковского сектора это важнейший фактор стабильности. В октябре совокупный объём выдаваемых кредитов может немного уменьшиться, но к ноябрю-декабрю он закономерно будет опять расти — впереди праздники и связанное с ними повышение спроса на товары», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщалось ранее, есть данные, что с июля по сентябрь 2021 года выдача кредитов населению выросла более чем на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.