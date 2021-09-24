Москва, 24 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Увеличение ключевой ставки Банка России не сможет кардинально изменить ситуацию с ростом инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил глава муниципального округа Тверской в г. Москве Яков Якубович. Так он прокомментировал опасения Минэкономразвития РФ по поводу того, что инфляция в РФ по итогам 2021 года может преодолеть отметку в 5,8%.

Picserver.org Инфляция

«Риски роста инфляции — мягкая формулировка. С учетом текущей ситуации нет никаких предпосылок для сдерживания роста инфляции до уровня 7%, — сказал Якубович. — Основные факторы ее роста: отсутствие сезонной дефляции на основе масштабного снижения цен на плодоовощную продукцию — после краткосрочного снижения цены растут; существенный рост цен на продукты из зерна, мясо и молочную продукцию в связи с глобальным ростом спроса на продукты питания; традиционные дополнительные выплаты работникам к концу года, часть из которых может быть сразу направлена на потребление товаров и услуг».

Как полагает эксперт, ЦБ РФ не сможет удержать инфляцию на целевом уровне.

«Увеличение ключевой ставки, конечно, несколько сдерживает потребительское кредитование, но кардинально изменить ситуацию не может. Более того, такая монетарная политика противоречит политике развития производства, рост которого может способствовать снижению инфляционного давления», — пояснил Якубович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов заявил, что по итогам 2021 года инфляция в РФ будет выше 6%.