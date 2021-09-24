Джакарта, , 15:10 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что трехстороннее сотрудничество в области обороны между Австралией, Великобританией и США не принесет пользы региону Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Rakyat Merdeka.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

«Это не обязательно принесет пользу странам региона», — заявила Людмила Воробьева.

По словам посла, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не согласна с применением ядерного оружия. Россия надеется, что три страны будут уважать АСЕАН.

Кроме того, правительство России увеличит число стипендий для граждан Индонезии, которые хотят учиться в стране. Посол пояснила, что увеличение числа стипендий связано со спросом и интересом индонезийских студентов.

Ранее Россия выделяла стипендии для 136 индонезийских студентов. Теперь число стипендий увеличат до 236.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия является нетрадиционным рынком для первоклассной продукции из Индонезии.

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