Джакарта, 24 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что трехстороннее сотрудничество в области обороны между Австралией, Великобританией и США не принесет пользы региону Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Rakyat Merdeka.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

«Это не обязательно принесет пользу странам региона», — заявила Людмила Воробьева.

По словам посла, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не согласна с применением ядерного оружия. Россия надеется, что три страны будут уважать АСЕАН.

Кроме того, правительство России увеличит число стипендий для граждан Индонезии, которые хотят учиться в стране. Посол пояснила, что увеличение числа стипендий связано со спросом и интересом индонезийских студентов.

Ранее Россия выделяла стипендии для 136 индонезийских студентов. Теперь число стипендий увеличат до 236.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия является нетрадиционным рынком для первоклассной продукции из Индонезии.