Ижевск, 24 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов отказался от мандата депутата Государственной думы VIII созыва. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Udmurt.ru Александр Бречалов

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Бречалов возглавлял региональный список кандидатов от «Единой России». Также от списочного мандата отказался Андрей Исаев. Таким образом, Удмуртию в Госдуме будут представлять Андрей Исаев («Единая Россия»), который одержал победу в Удмуртском одномандатном округе №33 и Олег Гарин, победивший на выборах в Ижевском одномандатном округе №34. Также в Госдуму проходит бывший министр национальной политики Лариса Буранова, которая была третьей в списке единороссов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне депутаты гордумы Ижевска приняли досрочную отставку вице-спикера Олега Гарина в связи с избранием в Госдуму. Гарин стал победителем трёхдневного голосования в Ижевском одномандатном избирательном округе №34. Его поддержали 33,29% от общего числа пришедших на избирательные участки граждан.

Читайте также: Избранный в Госдуму вице-спикер гордумы Ижевска досрочно сложил полномочия