Волгоград, 24 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Врачи-нейрохирурги экстренно прооперировали 17-летнего пациента в Волгоградской областной клинической больнице №1. Операция на мозге длилась три часа, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе администрации региона.

Операция

Подросток подтягивался на турнике, у него резко закружилась голова, он упал, ударившись головой о скамейку. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в больницу. На КТ-обследовании врачи выявили аневризму артерий, была принято решение об экстренной операции, которая после трёх часов завершилась успешно и состояние подростка стабилизировалось.

Пациент провёл несколько дней в реанимации, готовится к реабилитации. Его жизни ничего не угрожает.