Москва, 24 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Приходилось искать новое место работы, еще не уволившись со старого большинству работающих жителей России (68%). Не доводилось параллельно с работой вести поиски 32%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Не скрывают от своего работодателя, что ищут новую работу 52% опрошенных, чаще это свойственно молодежи до 24 лет (66%) и гражданам с доходом менее 30 тыс. руб. (63%). Предпочитают не сообщать начальству и коллегам о своих планах люди старше 45 лет и работники с доходом выше среднего — 38% и 36% соответственно.

Тех, кто ни разу не искал новую работу, не уволившись со старой, больше всего среди молодежи до 24 лет (58%) и людей с доходом менее 30 тыс. руб. (42%). Напротив, о подобном опыте чаще других рассказывали люди 35−44 лет (75%) и с доходом свыше 80 тыс. руб. (76%).

Опрос проведен 27 июля-3 сентября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 553 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, сменить место работы хотели бы больше половины жителей России.

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