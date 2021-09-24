Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Ростовской области развернут четыре продовольственные ярмарки выходного дня. 25 сентября донские сельхозтоваропроизводители представят свою продукцию в Аксае, Волгодонске, Новочеркасске и Шахтах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглогодичная ярмарка

На торговых площадках можно будет приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу и другие продукты. Организаторы пообещали, что продавцы установят на товары доступную стоимость.

Также будут представлены товары для дачников.