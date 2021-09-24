Москва, 24 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Льготное кредитование для компаний, проводящих цифровую трансформацию, поможет развитию отечественного программного обеспечения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

За компьютером

Он прокомментировал планы Минцифры РФ расширить льготное кредитование компаниям, проводящим цифровую трансформацию.

«С чем связана необходимость подобной меры? В первую очередь, в условиях пандемии коронавируса и продолжающейся цифровизации и автоматизации бизнесов во всем мире, более активное внедрение цифровых технологий в деятельность российских компаний является уже даже не желательным, а обязательным условием их дальнейшего успешного развития. Цифровые технологии позволяют не только экономить значительные средства, но и менять рынок труда, расширяя географию найма сотрудников, географию торговых сделок. Во-вторых, правительство предлагает внедрять отечественный софт, а это — дополнительные рабочие места для российских специалистов и сокращение зависимости от иностранных технологий. Последнее имеет даже более важное значение, учитывая политический и экономический контекст. Как будет реализовываться данная мера на практике? Для реализации программы льготного кредитования необходимо создать все необходимые условия, в первую очередь — подготовить соответствующую нормативно-правовую базу. Во-вторых, это поиск банков — партнеров, но учитывая масштабы кредитования, а также его государственную важность, можно не сомневаться в том, что кредитовать цифровизирующийся бизнес будут самые крупные российские кредитно-финансовые организации», — сказал эксперт.