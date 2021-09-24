Москва, 24 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Применение косвенного налогообложения (через акциз) к жидкой стали может выступить фактором повышения внутрироссийских цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что действующая налоговая система в РФ не учитывает конъюнктуру мировых цен на сырье и что ее корректировка предусматривает плавающие ставки.

Расплавленный металл

«Оценивая критичные выступления представителей Минфина в отношении действующей налоговой системы, стоит рассматривать их с позиции признания ошибок в ранее прорабатываемых направлениях налоговой политики, — Засько. — Это неоднократно обсуждалось на самых разных площадках. И дело даже не в текущей ситуации в части корректировки налоговой нагрузки на металлургическую промышленность, а в самой системе проработки направлений налоговой политики. По сути, сегодня происходит латание дыр в системе ресурсного налогообложения. В то время как нефтяная отрасль уже с 2002 года рассчитывает НДПИ в привязке к мировым ценам, металлурги вне зависимости от того, что большую часть продукции поставляют на экспорт, никоим образом не привязывали налоговую нагрузку к мировой конъюнктуре».

Как полагает Заськов, учитывая степень технологичности современного налогового администрирования, применение плавающих ставок не составит проблемы для государственного контроля.

«Что же касается потенциальных рисков обсуждаемых предложений, то применение косвенного налогообложения (через акциз) к жидкой стали может выступить фактором повышения внутрироссийских цен на сталь и стимулировать экспортные потоки», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин РФ подготовил предложения по совершенствованию рентного налогообложения в металлургии и других секторах экономики.