Нью-Йорк, США, , 15:08 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретился в Нью-Йорке 23 сентября с представителями ведущих американских еврейских организаций, с которыми он обсудил региональные и международные события. Об этом сообщает AMNA.

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Стороны также обсудили стратегические отношения между Грецией и Израилем и трехстороннее сотрудничество Греции, Израиля и Кипра.

Во время своей встречи с лидером AIPAC (Американо-Израильский комитет по связям с общественностью) Бетси Корн Мицотакис пригласил ее посетить Грецию.

В целом он подчеркнул, что Греция находится на переднем крае усилий по борьбе с антисемитизмом и просвещению молодого поколения о варварстве нацистов, особенно с учетом того, что с апреля страна поочередно председательствует в Международном альянсе памяти жертв Холокоста (IHRA).