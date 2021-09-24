Киев, 24 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Принятый Верховной радой Украины в спешном порядке закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов, который был предложен украинским лидером Владимиром Зеленским, должен будет вновь пройти процедуру голосования. Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки украинского парламента, сообщил 24 сентября депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк.

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«Закон про олигархов 5599 будут переголосовывать, — написал политик в своём Telegram-канале. — Вот надо было так спешить и гнать […] чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять».

Железняк пояснил, что в законе есть юридические ошибки. Так, по его словам, парламентарии учли одновременно три правки, которые противоречат одна другой.

«Теперь нужно ещё одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут», — добавил депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Верховная рада Украины приняла закон о предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с влиянием олигархов. Документом предполагается создание реестра лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) страны. Также законом определяются критерии включения лиц в этот реестр и последствия такого включения.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, с принятием закона больше олигархической ветви власти на Украине не будет, и для олигархов в настоящий момент остался единственный вариант действий — «стать чистым бизнесом».