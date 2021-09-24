Лас-Вегас, США, 24 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер введён в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба организации.

(сс) Andrius Petrucenia Пояс UFC

«Икона смешанных единоборств укрепляет своё наследие вхождением в Зал славы UFC», — говорится в сообщении.

Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он выступал с 2002 по 2017 год. На его счету 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (восемь — нокаутом) и потерпел два поражения.

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