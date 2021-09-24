София, 24 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Власти Болгарии намерены реализовать программу по ограничению гражданам страны доступа к кредитам на покупку жилья. Об этом сообщает Болгарское радио.

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По официальным данным, совет директоров контролируемого правительством страны Болгарского народного банка (БНБ) принял решение вдвое увеличить «буфер капитала» по соответствующим сделкам.

«Это позволит в значительной степени «охладить» рост количества ипотечных кредитов, которые потребитель зачастую не в состоянии вернуть», — отмечено в заявлении БНБ.

Согласно предварительной информации, для получения соответствующих кредитных средств соискатель будет обязан не только предоставить гарантии своей платежеспособности, но и пройти соответствующую проверку по каналам министерства экономики страны. В кредитах будет отказано малоимущим семьям, безработным гражданам и лицам с непогашенной судимостью.

Как утверждают независимые специалисты, в обозримом будущем получить крупный ипотечный кредит в Болгарии смогут лишь единицы.