Нью-Йорк, США, , 15:13 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретился с президентом и вице-председателем компании Microsoft Брэдом Смитом 23 сентября, передает AMNA. Мицотакис находится в Нью-Йорке для участия в 76-й Генассамблее ООН.

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Мицотакис и Смит обсудили инвестиции Microsoft в создание Центров обработки данных в греческом регионе Аттика. Физическая работа над проектом начнется в течение года, сейчас греческий филиал компании нанимает персонал более высокими темпами, чем любой из других ее офисов по всему миру.

В предыдущий раз Мицотакис и Смит встретились на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года и обсудили идею проекта Microsoft о виртуальном туре по Древней Олимпии, где посетители могли бы с помощью смартфонов воссоздать ощущение прогулки по античному месту. Проект находится в разработке и может быть завершен в течение года.