Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Ростовской области более 1,3 млн домашних птиц получили прививку от гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 сентября.

(сс) barskefranck Курица

«На наличие генома вируса гриппа исследовано 479 проб дикой водоплавающей птицы. Всего мониторинговым исследованиям на грипп в ветеринарной лаборатории подвергнуто более 40 тысяч биоматериалов от птиц. За девять месяцев 2021 года на территории муниципальных образований в угрожаемых зонах ветврачи станций по борьбе с болезнями животных вакцинировали 1 млн 334 тыс. птиц», — уточнил начальник управления ветеринарии Ростовской области Александр Кругликов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в 2021 году ликвидировали несколько очагов птичьего гриппа — в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах, а также на предприятии «Индюшкин двор» в Октябрьском районе.