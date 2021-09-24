Лондон, , 15:00 — REGNUM К партнерству в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) вряд ли будут присоединяться другие страны. Такое мнение 24 сентября высказал посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Андрей Келин Mid.ru

"Я не думаю, нет. Это совсем другое. Это англосаксонская задумка, другие члены вряд ли здесь будут приветствоваться. Собственно, те задачи, которые были перечислены перед AUKUS, имеют ограниченный характер», — сказал он в ответ на вопрос о возможности подключения других стран к этому объединению.

Также Келин добавил, что в партнёрстве в рамках AUKUS, по его мнению, не идет речь о военно-политическом союзе.

«Мы будем продолжать выяснять детали и прояснять наше отношение к этому делу», — заключил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что партнерство в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) противоречит международными договоренностям о нераспространении ядерного оружия и потому власти Китая против него.