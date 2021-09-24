Лондон, 24 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. К партнерству в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) вряд ли будут присоединяться другие страны. Такое мнение 24 сентября высказал посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Mid.ru Андрей Келин

"Я не думаю, нет. Это совсем другое. Это англосаксонская задумка, другие члены вряд ли здесь будут приветствоваться. Собственно, те задачи, которые были перечислены перед AUKUS, имеют ограниченный характер», — сказал он в ответ на вопрос о возможности подключения других стран к этому объединению.

Также Келин добавил, что в партнёрстве в рамках AUKUS, по его мнению, не идет речь о военно-политическом союзе.

«Мы будем продолжать выяснять детали и прояснять наше отношение к этому делу», — заключил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что партнерство в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) противоречит международными договоренностям о нераспространении ядерного оружия и потому власти Китая против него.