Киев, , 15:05 — REGNUM Нынешняя власть обманула украинцев во всем, а теперь начала давить тех, кто говорит людям правду, заявил 24 сентября сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

Юрий Бойко Government.ru

Депутат напомнил, что сначала власти закрыли сразу три ведущих телеканала, потом начали преследовать лидеров оппозиции.

«Виктора Медведчука вообще отправили под домашний арест, чтобы не дать возможности проводить политическую деятельность… Но мы не отступим и будем бороться дальше. Только наша политическая сила борется за улучшение жизни людей и развитие Украины», — отметил парламентарий.

«Чтобы не было войны — у нас есть политическая воля для достижения мира. Чтобы не росли тарифы — мы предложили механизмы, позволяющие обеспечить их реальное снижение. Чтобы государство контролировало цены и не допускало спекуляций — мы знаем, как обезопасить людей от бесконтрольного роста цен», — подчеркнул один из лидеров ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября, под стенами Верховной рады Украины состоялся очередной митинг представителей и сторонников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ОПЗЖ) против политически мотивированного преследования оппозиции на Украине.

Тысячи граждан требовали от власти прекратить политические репрессии и фальсификацию уголовных дел против первых лиц крупнейшей оппозиционной партии страны.