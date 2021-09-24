Сеул, 24 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Южной Корее растёт число лиц, осуждённых за сексуальные преступления в отношении детей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Верховного суда.

Psy-aletheia.ru Насилие

Согласно опубликованным данным, с 2016 года по июнь 2021 года в Южной Корее 1675 человек были признаны виновными в нарушении закона о защите детей.

Известно, что в 2016 году за сексуальные преступления в отношении детей были осуждены 111 человек, в 2017 году — 104 человека, в 2018 году — 118 человек, в 2019 году — 182 человека, в 2020 году — 440 человек, с января по июнь 2021 года — 720 человек.

Известно, что среди всех осуждённых лишь 26% были приговорены к тюремному заключению.