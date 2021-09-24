Москва, 24 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Руководство РФ не может вмешиваться в налоговое разбирательство, которое проводят в США в отношении заместителя председателя правления «Новатэка» Марка Джитвэя. Москва может оказать ему — гражданину РФ — дипломатическое содействие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что у Джитвэя — двойное гражданство, и российская сторона интересуется его судьбой и обстоятельствами дела. Со стороны дипломатических представительств Джитвэю готовы оказать всё необходимое содействие, но вместе с тем он несёт определённые налоговые обязательства как гражданин США.

«В данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы», — сказал Песков.

Главное — обеспечить все законные права на юридическую защиту российского гражданина, это абсолютный приоритет, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, заместителя председателя компании «Новатэк» Марка Джитвэя, получившего в 2019 году российское гражданство, арестовали в штате Флорида за уклонение от уплаты налогов. По версии налоговых органов, он скрывал активы с помощью офшорных счетов.

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