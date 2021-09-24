Рязань, 24 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали возгорание 24 сентября в отделении областной клинической больницы имени Семашко в Рязани.

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По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора, которым пользовался пациент. Из больницы эвакуировали 16 человек, затем больных снова разместили в палатах, пострадавших нет. Администрация больницы провела очередной инструктаж с персоналом о технике безопасности в стационаре, сообщает издательство «Пресса».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в отделении реанимации ОКБ имени Семашко произошёл крупный пожар, в результате которого погибли три человека, ещё 10 пострадали.