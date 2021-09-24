Москва, 24 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Эльдар Джарахов выпустил песню под названием «Самый худший трек». О выходе композиции он сообщил 24 сентября в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

В записи сингла приняли участие рэперы Егор Крид и блогер Бустер. «Худший трек» попал в сеть, но мы хотим, чтобы вы его послушали, когда выйдет видео с пояснениями», — написал Джарахов под публикацией с фрагментом песни.

Ранее Эльдар Джарахов представил песню под названием «Радоваться мелочам». Композиция вышла 27 августа 2021 года.