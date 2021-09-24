Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Сотрудники полиции проводят проверку по факту оставленного без присмотра на улице четырехмесячного ребенка. Нетрезвый мужчина забыл малыша в коляске на детской площадке. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Младенец с мамой

Инцидент произошел 23 сентября около 12:00 мск в Кировском районе Петербурга. В полицию поступило сообщение от прохожего, который заметил на детской площадке во дворе дома 31 по Дачному проспекту пьяного мужчину, а рядом с ним полураздетого ребенка в коляске. Прибывшие на место полицейские обнаружили только коляску с малышом. Сотрудники полиции вызвали медиков, которые госпитализировали ребенка.

«Сотрудники полиции установили личности родителей оставленного малыша. Как оказалось, 46-летний отчим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливая своего ребенка, оставил коляску с ним на детской площадке, а сам вернулся домой. 34-летняя мать ребенка в это время находилась дома», — уточнили в ведомстве.

После осмотра врачами малыш был передан матери. В отношении отчима полиция проводит проверку, по результатам которой он будет привлечен к ответственности.