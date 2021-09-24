Йошкар-Ола, 24 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Департамент здравоохранения ЯО Аппараты ИВЛ

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Накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 578 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 сентября в регионе выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 58 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 341 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1136 человек.

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