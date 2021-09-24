Йошкар-Ола, 24 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 24 сентября выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 58 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 341 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 17 627 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 86 человек. 578 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались трое пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1136 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 465 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 921 человек, из них у 894 — пневмония, 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 65 пациентов, при этом госпитализированы 84 жителя Марий Эл.