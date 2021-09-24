Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В последние дни загрузка ковидных госпиталей в Ростовской области выросла. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте донского правительства 24 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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В настоящее время на Дону занято 3 975 ковидных коек. В тяжёлом состоянии находятся 42 пациента с коронавирусом, к аппаратам неинвазивной искусственной вентиляции лёгких подключены 369 человек.

ИА REGNUM сообщало, что, по последним сведениям, в Ростовской области развёрнуто 30 инфекционных госпиталей. Стационары могут принять более 4 500 пациентов.