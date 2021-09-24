Малоярославец, Калужская область, 24 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В городе Малоярославец в дежурную часть отдела полиции обратился представитель медицинского учреждения с заявлением о краже с территории строительной площадки, принадлежащей организации, хранившегося там неисправного рентгенографического аппарата весом 1140 кг, сообщили 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Приём металлолома

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого и прибыли к нему, когда тот вместе со своим знакомым пытался разобрать рентгенограф. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что в один из дней, проходя мимо строительной площадки, обратил внимание на объемную металлическую конструкцию. Воспользовавшись тем, что территория не огорожена и не охраняется, он договорился с водителем манипулятора и, погрузив на транспортное средство аппарат, привез его к дому своего знакомого. Со слов мужчины, он планировал сдать чужое имущество в пункт приема металлолома.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.