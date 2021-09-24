Киев, 24 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Подорожание газа на европейских биржах — якобы следствие развязанной Газпромом энергетической войны. Об этом прмьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 24 сентября, выступая в парламенте страны.

President.gov.ua Денис Шмыгаль

«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, — это энергетическая война, которую «Газпром» развязал для шантажа и введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», — утверждает Шмыгаль.

По его словам, этот «факт» подтверждает сокращение российского экспорта газа и то, что Газпром отказался бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы.

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Шмыгаль при этом заверил, что газ жителям Украины будут продавать по одной цене до конца холодов, а страна в целом к отопительному сезону готова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 43 депутата Европарламента направили в Еврокомиссию письмо, в котором обвинили Газпром в действиях, следствием которых стало подорожание газа.

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