Саранск, 24 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также три летальных случая.

Скончались женщины 1941 и 1962 годов рождения, а также мужчина 1948 года рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших сопровождалось двусторонней полисегментарной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 545 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 сентября в регионе выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 72 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 681 случая. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3262 человека.

Читайте также: В Мордовии выявили еще 72 новых носителя коронавируса