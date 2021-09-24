Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки завершили участие в вакцинации против коронавирусной инфекции более шести тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 1 млн 545,81 тыс. жителей Ростовской области (+ 4 681 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 446,83 тыс. человек (+ 6 169 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется 2 млн 710 тыс. 710 человек.