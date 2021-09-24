Киев, , 14:45 — REGNUM Федеральное бюро расследований США окажет помощь правоохранителям Украины в расследовании покушения на первого помощника украинского президента Владимира Зеленского — Сергея Шефира. Об этом 24 сентября сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, его слова приводит агентство «Украинские новости».

«Помощь от ФБР (будет предоставлена)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом ранее первый замглавы МВД Украины сообщал, что США готовы предоставить Украине посильную помощь для того, чтобы максимально оперативно раскрыть обстоятельства покушения на Шефира.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин призвал «прекратить инсинуации» насчет покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.