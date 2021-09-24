Самара, 24 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. 556 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 101 727 случай заражения коронавирусом. При этом по области скончались 3753 пациента с COVID-19, в том числе смерть 20 таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 83 909 человек, в том числе за прошедшие сутки победили вирус 278 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 23 сентября в регионе за сутки выявили 542 случая заражения коронавирусом.