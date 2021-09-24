Оттава, 24 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Супермодель Линда Евангелиста подала в суд на косметологическую клинику. об этом 24 сентября пишет издание «Комсомольская правда».

Скриншот с YouTube Линда Евангелиста

Причиной иска стала неудачная процедура по удалению жировых отложений. «Процедура увеличила, а не уменьшила количество моих жировых клеток. Она оставила меня навсегда деформированной даже после двух корректирующих операций, которые были крайне болезненными и оказались безуспешными», — заявляет Евангелиста.

ИА REGNUM напоминает, что Линда Евангелиста является канадской супермоделью, получившей популярность в 90-х годах. Она сотрудничала со множеством домов моды, среди которых Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Chanel, Versace, Ralph Lauren и многие другие.