Саранск, 24 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 24 сентября выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 72 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 681 случая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Pixabay.com Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

За последние сутки в республике выписаны 53 человека, всего с начала пандемии выздоровели 23 874 жителя Мордовии. 545 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3262 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1603 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1968 человек.