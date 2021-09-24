Киев, 24 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Европейская комиссия приветствует принятие Верховной радой Украины во втором чтении и в целом закона об олигархах.

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Соответствующее заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Писонеро цитируют 24 сентября центральные украинские СМИ.

В Еврокомиссии считают, что такое решение стало для Украины «шагом вперед». При этом европейские партнёры Украины ожидают выполнения норм закона, которое будет «решительным и юридически обоснованным».

Отдельно в Еврокомиссии похвалили президента Зеленского за «решимость обратить внимание на глубоко укорененное влияние корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины».

ИА REGNUM напоминает, что Рада приняла закон об олигархах накануне, 23 сентября, силами фракции «Слуга народа». Определять олигархов и урезать их политическое и экономическое влияние по новому закону будет Совнацбез Украины. Часть депутатов из разных фракций Рады настаивают, что при голосовании был нарушен ряд регламентных норм.