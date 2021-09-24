Будапешт, , 14:43 — REGNUM У Венгрии есть конкретные политические интересы в отношении Украины и обязательства перед своим проживающим на Украине венгерским меньшинством, и для обеспечения его прав Будапешт использует свои возможности в НАТО и ЕС по максимуму, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 сентября, комментируя высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Ministério das Relações Exteriores

Как сообщалось ранее, Сийярто в интервью ТАСС заявил, что Украина в настоящее время не отвечает демократическим стандартам, которые могли бы позволить ей стать членом НАТО — в частности, в стране нарушаются права национальных меньшинств.

« Венгр, конечно, лукавит. Где НАТО, и где «права национальных меньшинств»? Да и Европейский союз, как мы знаем, в частности, по примеру Латвии, Литвы и Эстонии, права национальных меньшинств по-честному не защищает: эта тема для него — сугубо рычаг внешней политики. Кстати говоря, где была Венгрия с её заботой о «правах национальных меньшинств», когда в НАТО и ЕС принимали прибалтов, дискриминирующих все нетитульные народы?

Теперь Венгрия в НАТО в положении «старика», но не это главное. Главное то, что у неё есть конкретные политические интересы в отношении Украины, с одной стороны, и обязательства перед своим проживающим на Украине венгерским меньшинством, с другой. Думаю, что для обеспечения его прав Будапешт использует свои возможности в НАТО и ЕС по максимуму.