Екатеринбург, 24 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Свердловской области запретили продавать алкоголь 156 магазинам ООО «Союз святого Иоанна воина» (торговая сеть «Верный»). Об этом сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Нет алкоголю!

В магазинах сети обнаружили нарушения закона о регулировании алкоголя, а также несоблюдение условий лицензий на продажу спиртных напитков.

Ритейлеру разрешат возобновить торговлю алкоголем после устранения выявленных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области временно запретили продажу спиртного в магазинах «Перекрёсток» и «Пятёрочка».

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