Москва, 24 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, документ содержит очередной набор мер экономического шантажа, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Сенатор сделал вывод о том, что санкции — это оружие, раз уж они принимаются в рамках оборонного бюджета.

«Давайте это запомним в контексте потока обвинений в адрес России по поводу якобы использования своих газовых преимуществ против Европы», — предлагает Косачёв в Facebook.

Кроме того, он обратил внимание на то, что «санкции сегодня окончательно стали «налогом на суверенитет».

Включение в санкционные списки высших руководителей другого государства — включая премьер-министра и министров сенатор назвал дипломатическим моветоном.

Перефразируя известное высказывание: «других конгрессменов у меня для вас нет», резюмировал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд новых ограничительных мер прописаны в поправках к оборонному бюджету США, который приняла Палата представителей Конгресса страны. За принятие законопроекта проголосовали 316 голосами конгрессменов, 113 высказались против.