Париж, 24 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В рамках парижского автосалона осенью 2022 году французский автопроизводитель Renault представит кроссовер Kadjar с электрическим агрегатом. Об этом сообщает издание Autoexpress со ссылкой на технического директора Renault Жиля Ле Борна.

(сс) MatanVizel Renault

В преддверии официального дебюта Renault Kadjar в сети появился рендер модели. Новинка заменит собой нынешнюю бензиновую версию Kadjar и будет размещаться в модельном ряду марки на ступень ниже Megane E-Tech Electric.

В основу электрокара ляжет «тележка» CMF-EV. Длина кроссовера составит 4700 мм, что на 200 мм больше, чем у актуальной модели с двигателем внутреннего сгорания. Межосевое расстояние автомобиля равно 2640 мм.

Ожидается, что автопроизводитель укомплектует новинку информационно-развлекательным комплексом OpenR с 12-дюймовым вертикальным тачскрином. Кроме того, в машине появится виртуальная приборка с диагональю 12,3 дюйма.

Ранее стало известно, что в ноябре 2021 года в России будет представлена битопливная версия Renault Logan, работающая на бензине и метане. На данный момент новинка проходит сертификацию.

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